مثير وغريب للغاية.. ليديك ''شحطات'' المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع الفاتورتين 202 دراهم!!!! ﻿

تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة بتوصلهم بفاتورات الماء والكهرباء غالية المجموع، حيث توالت شكايات المواطنين من سكان الدار البيضاء والمحمدية، في الآونة الأخيرة على إدارة الشركة، بسبب هذا الارتفاع

شوف تيفي

تفاجأ عدد من المواطنين المغاربة بتوصلهم بفاتورات الماء والكهرباء غالية المجموع، حيث توالت شكايات المواطنين من سكان الدار البيضاء والمحمدية، في الآونة الأخيرة على إدارة الشركة، بسبب هذا الارتفاع غير المفهوم في فواتير الماء والكهرباء.

شركة (ليديك) المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، خرج مديرها العام جون باسكال داريي، للرد على الانتقادات، وتقديم توضيحات للعموم بشأن نظام تعريفة الفوترة الذي تعتمده.

وحسب الأرقام التي تم الكشف عنها خلال توضيحات الشركة بشأن الأسعار، يجب أن لا تتجاوز فاتورة الماء وتطهير السائل بالنسبة لـ51 في المائة من المواطنين على مستوى الدار البيضاء 38 درهما شهريا (مع احتساب الرسوم)، أما فاتورة الكهرباء القصوى قدرها 164 درهم شهريا (مع احتساب الرسوم) بالنسبة لـ66 في المائة من ساكنة العاصمة الاقتصادية، يعني، لا يجب أن تتجاوز الفاتورة مجتمعة بالنسبة لهؤلاء 202 درهما شهريا.

وقال باسكال داريي اليوم الخميس، خلال لقاء صحافي عقده بمدينة الدار البيضاء، إن ''تعريفة البيع المطبقة تخضع لمقتضيات وشروط العقد الخاص بالتدبير المفوض المبرم مع الجهة صاحبة التفويض ووزارة الداخلية''.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه استنادا إلى هذا العقد، خاصة المادتين 31 و32، تقوم لجنة متابعة تضم ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وشركة (ليديك) بالتقرير في كل ما يتعلق بالأسعار، مسجلاً أن عقد البرنامج (2014-2017)، الموقع في ماي 2014 بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، نص على اعتماد تعريفة جديدة على المستوى الوطني بالنسبة للماء والكهرباء والتطهير السائل.

ومع ذلك فقد تساءل عدد من المواطنين الذي يكتوون مرات عديدة بفواتير غير مفهومة خصوصا في شهور خاصة كشهر رمضان وباقي الفصول، مما يطرح أكثر من علامة استفهام .حول عملية حساب الفوترة داخل دهاليز الشركة