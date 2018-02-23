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حصري وبالصور..من قلب برنامج ''ذو فويس'': هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 01:43 حصري وبالصور..من قلب برنامج ذو فويس: هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان | ثقافة و فنون
حصري وبالصور..من قلب برنامج ''ذو فويس'': هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان
بعد أيام من ظهور الأول على مسرح برنامج المواهب الغنائية ''ذو فويس''، عبر الفنان عصام سرحان لـ ''شوف تيفي'' عن سعادته الكبيرة لمشاركته في هذا البرنامج الفني المهم.

''شوف تيفي''

بعد أيام من ظهور الأول على مسرح برنامج المواهب الغنائية ''ذو فويس''، عبر الفنان عصام سرحان لـ ''شوف تيفي'' عن سعادته الكبيرة لمشاركته في هذا البرنامج الفني المهم.

وأوضح عصام سرحان بأنه يتواجد بدولة لبنان، والتي يستعد بها لحلقة المباشر التي سيظهر بها على قناة ''إم بي سي''، داعيا جميع المغاربة إلى الوقوف إلى جانبه ودعمه حتى يستطيع الحصول على لقب برنامج ''ذو فويس''.

وأكد سرحان على أنه على أتم الاستعداد للظهور بوجه مشرف وتمثيل المغرب بشكل جيد خلال البرنامج المذكور.

تجدر الإشارة إلى أن سرحان، أبهر لجنة برنامج ''ذو فويس'' في حلقة التجارب، واختار الانضمام لفريق الفنان المصري ''حماقي''.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي البرنامج الفني دولة لبنان حماقي ذو فويس

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