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عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 01:35 عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي | دولي
عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي
رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، طعنا تقدم به المفكر السويسري الشهير طارق رمضان، المتهم بالاغتصاب، من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، بحسب ما أعلنته مصادر قضائية.

شـــوف تيفي:

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الخميس، طعنا تقدم به المفكر السويسري الشهير طارق رمضان، المتهم بالاغتصاب، من أجل إطلاق سراحه لأسباب صحية، بحسب ما أعلنته مصادر قضائية.

وكانت المحكمة كلفت، قبل إصدار قرارها، خبيرا طبيا قال أن الوضع الصحي لرمضان لا يتعارض مع احتجازه في سجن فلوري- ميروجيس في الضاحية الباريسية.

وقال المفكر (55 عاما) أنه يعاني خصوصا من التصلب اللوحي ورفض نقله من السجن والمثول أمام المحكمة في هذه الجلسة المغلقة لليوم الخميس.

ووجهت إلى رمضان في الثاني من فبراير الحالي تهمتا اغتصاب استنادا إلى وقائع جرت في التاسع من أكتوبر 2009 في ليون، وفي مارس وأبريل 2012 في باريس.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طارق رمضان اغتصاب فرنسا محكمة

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