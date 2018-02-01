رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان يومه الخميس، من إيقاف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة للاشتباه في تعاطيهم للاتجار في مخدر الشيرا.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان يومه الخميس، من إيقاف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة للاشتباه في تعاطيهم للاتجار في مخدر الشيرا.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد انتحل موظفا شرطة صفة راغبين في اقتناء كمية كبيرة من المخدرات وتمكنا من إقناعهم بمعاينة الكمية المتفق عليها، وعند وصولهما الى أحد المنازل بحي كويلمة بتطوان لإنهاء العملية، بادرت عناصر الشرطة القضائية التي كانت تتابع أطوار العملية عن قرب إلى دخول المنزل وإيقاف الأشخاص الثلاثة وهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات، متلبسين بحيازة أكثر من 30 كيلوغراما من مخدر الشيرا على شكل صفائح مغلفة بالبلاستيك تزن كل واحدة حوالي 250 غراما، وأربعة هواتف نقالة ومبلغ مالي.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة.