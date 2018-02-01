سكوب.. حمزة لبيض يظهر في ''رشيد شو'' بشروط مسبقة من ''بلاتينيوم ريكوردز'' ﻿

من المنتظر أن يظهر المتسابق المغربي الصغير حمزة لبيض الفائز بلقب ''ذو فويس كيدز'' على القناة الثانية في برنامج ''رشيد شو'' مساء الجمعة لكن بشروط مسبقة.

شوف تيفي

من المنتظر أن يظهر المتسابق المغربي الصغير حمزة لبيض الفائز بلقب ''ذو فويس كيدز'' على القناة الثانية في برنامج ''رشيد شو'' مساء الجمعة لكن بشروط مسبقة.

مصدر واسع الاطلاع كشف لـ''شوف تيفي'' أن شركة بلاتينيوم ريكوردز تتفق عادة مع كل البرامج الحوارية التي تستضيف الفائزين في برامج اكتشاف المواهب ''أحلى صوت''.

وأضاف المصدر ذاته أن شركة الإنتاج الشهيرة في الوطن العربي فرضت على مقدم البرنامج رشيد العلالي عدم الخوض في كواليس البرنامج وعن تفاصيل العقد الذي جمع بين الشركة وحمزة لبيض.

جدير بالذكر أن أسبوعية ''المشعل'' كشفت أن العلالي سيستضيف حمزة لبيض مباشرة بعد فوزه بلقب ''أحلى صوت'' في نهائي ''ذو فويس كيدز'' لكن بشروط.