 هادشي لي بقا.. مربية تنطح فتاة في خيرية 2 مارس وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

مثير وغريب للغاية.. ليديك شحطات المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع الفاتورتين 202 دراهم!!!! | مجتمع

مثير وغريب للغاية.. ليديك ''شحطات'' المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع

حصري وبالصور..من قلب برنامج ذو فويس: هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان | ثقافة و فنون

حصري وبالصور..من قلب برنامج ''ذو فويس'': هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي | دولي

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة | حوادث و حقوق

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة

أمة استثنائية...

هادشي لي بقا.. مربية تنطح فتاة في خيرية 2 مارس وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 00:29 هادشي لي بقا.. مربية تنطح فتاة في خيرية 2 مارس وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
هادشي لي بقا.. مربية تنطح فتاة في خيرية 2 مارس وهذه هي التفاصيل الصادمة
اعتدت مربية بدار الفتاة 2 مارس بالدار البيضاء على شابة عبر نطحها على مستوى الأنف، ما تسبب لها في نزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها 25 يوما.

شوف تيفي

اعتدت مربية بدار الفتاة 2 مارس بالدار البيضاء على شابة عبر نطحها على مستوى الأنف، ما تسبب لها في نزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها 25 يوما.

وتعود تفاصيل القضية حسب مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" أنه قبل أيام قليلة عندما دخلت الضحية إلى حجرة المربية التي كانت تعتدي على النازلات اللواتي يقعن تحت إمرتها، وفي الوقت الذي دخلت فيه الضحية لغرض معين وخرجت، ما جعل المربية "يا حسرة" تتبعها وتفاجئها بـ"نطحة" قوية، بعدما اتهمتها بالتجسس عليها.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث تم وقف النزيف بصعوبة، فيما ستخضع الضحية بعد 6 أشهر من الآن إلى عمليتين جراحيتين الأولى على مستو العظم الداخلي، فيما الثانية على مستوى "الكروش".

المصدر ذاته كشف أن إدارة المؤسسة المثيرة للجدل، تدخلت وقامت بإخفاء المربية في ظروف غامضة حيث لم يتم الاتصال بالشرطة حسب ما يكفله القانون للضحية، فيما تم "ضمس القضية" واختفت المربية من المؤسسة، كما أن الفتاة حلت على الدارة الأمنية التابعة المؤسسة المذكورة لترابها لتسجيل شكايتها، غير أنه حسب الضحية فإن الشكاية لم تحرك ساكنا منذ أيام، ولم يتم استدعاء المربية، خصوصا أن إدارة المؤسسة تتوفر على بياناتها الشخصية.

ولنا عودة للموضوع بالفيديو.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مؤسسة اعتداء ضحية مستشفى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة | حوادث و حقوق

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة

مؤلم..السرعة المفرطة بدراجة سريعة تنهي حياة قاصر بطريقة بشعة بوجدة | حوادث و حقوق

مؤلم..السرعة المفرطة بدراجة سريعة تنهي حياة قاصر بطريقة بشعة بوجدة

خاص.. فاتورة خيالية تنتظر الخادمة التي عذبتها مشغلتها | حوادث و حقوق

خاص.. فاتورة خيالية تنتظر الخادمة التي عذبتها مشغلتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018 | الطقس
منذ 7 ساعات

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان | بــووز

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل | خارج البلاطو

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر مــزبلة فالمنطقة | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر ''مــزبلة'' فالمنطقة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز
منذ 5 ساعات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.