هادشي لي بقا.. مربية تنطح فتاة في خيرية 2 مارس وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

اعتدت مربية بدار الفتاة 2 مارس بالدار البيضاء على شابة عبر نطحها على مستوى الأنف، ما تسبب لها في نزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها 25 يوما.

شوف تيفي

اعتدت مربية بدار الفتاة 2 مارس بالدار البيضاء على شابة عبر نطحها على مستوى الأنف، ما تسبب لها في نزيف حاد، نقلت على إثره إلى المستشفى، حيث حصلت على شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها 25 يوما.

وتعود تفاصيل القضية حسب مصدر جيد الاطلاع لـ"شوف تيفي" أنه قبل أيام قليلة عندما دخلت الضحية إلى حجرة المربية التي كانت تعتدي على النازلات اللواتي يقعن تحت إمرتها، وفي الوقت الذي دخلت فيه الضحية لغرض معين وخرجت، ما جعل المربية "يا حسرة" تتبعها وتفاجئها بـ"نطحة" قوية، بعدما اتهمتها بالتجسس عليها.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث تم وقف النزيف بصعوبة، فيما ستخضع الضحية بعد 6 أشهر من الآن إلى عمليتين جراحيتين الأولى على مستو العظم الداخلي، فيما الثانية على مستوى "الكروش".

المصدر ذاته كشف أن إدارة المؤسسة المثيرة للجدل، تدخلت وقامت بإخفاء المربية في ظروف غامضة حيث لم يتم الاتصال بالشرطة حسب ما يكفله القانون للضحية، فيما تم "ضمس القضية" واختفت المربية من المؤسسة، كما أن الفتاة حلت على الدارة الأمنية التابعة المؤسسة المذكورة لترابها لتسجيل شكايتها، غير أنه حسب الضحية فإن الشكاية لم تحرك ساكنا منذ أيام، ولم يتم استدعاء المربية، خصوصا أن إدارة المؤسسة تتوفر على بياناتها الشخصية.

ولنا عودة للموضوع بالفيديو.