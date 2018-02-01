مشاو فيها.. اعتقال 3 جنود عسكريين والحكم عليهم بالحبس وها علاش ﻿

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا ثلاثة جنود بالفوج الخامس عشر الذين يحرسون الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والقنيطرة، بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهم، بعدما تبث تورطهم بصلتهم

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أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا ثلاثة جنود بالفوج الخامس عشر الذين يحرسون الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والقنيطرة، بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهم، بعدما تبث تورطهم بصلتهم بشبكة لتهريب المخدرات والهجرة السرية وإفشائهم أسرارا مهنية والارتشاء،حسب ما كشفت عنه يومية ''الصباح'' ليوم الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة أدانت العقل المدبر للعصابة بثماني سنوات سجنا، كما قضت بحبس متهم ثاني لمدة ست سنوات، فيما أدين اثنان بأربع سنوات حبسا واثنان آخران بسنتين.

وكشفت نفس المصادر في إطار مستجدات جديدة أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أحالت قبل أيام مهاجرا بإسبانيا على قاضي التحقيق وتمت مواجهته بجنود الفوج المذكور، والمتورط في قضية هجوم على عناصر من الفوج الخامس عشر لحراسة الحدود، ما تسبب في إصابة بعض الجنود.