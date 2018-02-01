 مشاو فيها.. اعتقال 3 جنود عسكريين والحكم عليهم بالحبس وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

مثير وغريب للغاية.. ليديك شحطات المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع الفاتورتين 202 دراهم!!!! | مجتمع

مثير وغريب للغاية.. ليديك ''شحطات'' المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع

حصري وبالصور..من قلب برنامج ذو فويس: هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان | ثقافة و فنون

حصري وبالصور..من قلب برنامج ''ذو فويس'': هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي | دولي

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة | حوادث و حقوق

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة

أمة استثنائية...

مشاو فيها.. اعتقال 3 جنود عسكريين والحكم عليهم بالحبس وها علاش

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 00:24 مشاو فيها.. اعتقال 3 جنود عسكريين والحكم عليهم بالحبس وها علاش | حوادث و حقوق
مشاو فيها.. اعتقال 3 جنود عسكريين والحكم عليهم بالحبس وها علاش
أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا ثلاثة جنود بالفوج الخامس عشر الذين يحرسون الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والقنيطرة، بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهم، بعدما تبث تورطهم بصلتهم

شوف تيفي

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أخيرا ثلاثة جنود بالفوج الخامس عشر الذين يحرسون الشريط الساحلي بين مولاي بوسلهام والقنيطرة، بعقوبة حبسية مدتها سنة ونصف لكل واحد منهم، بعدما تبث تورطهم بصلتهم بشبكة لتهريب المخدرات والهجرة السرية وإفشائهم أسرارا مهنية والارتشاء،حسب ما كشفت عنه يومية ''الصباح'' ليوم الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة أدانت العقل المدبر للعصابة بثماني سنوات سجنا، كما قضت بحبس متهم ثاني لمدة ست سنوات، فيما أدين اثنان بأربع سنوات حبسا واثنان آخران بسنتين.

وكشفت نفس المصادر في إطار مستجدات جديدة أن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أحالت قبل أيام مهاجرا بإسبانيا على قاضي التحقيق وتمت مواجهته بجنود الفوج المذكور، والمتورط في قضية هجوم على عناصر من الفوج الخامس عشر لحراسة الحدود، ما تسبب في إصابة بعض الجنود.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

جنود محكمة الحدود مهاجر اسباني الصباح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة | حوادث و حقوق

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة

مؤلم..السرعة المفرطة بدراجة سريعة تنهي حياة قاصر بطريقة بشعة بوجدة | حوادث و حقوق

مؤلم..السرعة المفرطة بدراجة سريعة تنهي حياة قاصر بطريقة بشعة بوجدة

خاص.. فاتورة خيالية تنتظر الخادمة التي عذبتها مشغلتها | حوادث و حقوق

خاص.. فاتورة خيالية تنتظر الخادمة التي عذبتها مشغلتها

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018 | الطقس
منذ 7 ساعات

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان | بــووز

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل | خارج البلاطو

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر مــزبلة فالمنطقة | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر ''مــزبلة'' فالمنطقة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز
منذ 5 ساعات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.