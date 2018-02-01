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ها المعقول..الحموشي يقود حملة تغييرات غير مسبوقة بأمن المطارات والمراكز الحدودية وها علاش

بتاريــخ : 23 فبراير 2018 / 00:20 ها المعقول..الحموشي يقود حملة تغييرات غير مسبوقة بأمن المطارات والمراكز الحدودية وها علاش | بوليتيك
ها المعقول..الحموشي يقود حملة تغييرات غير مسبوقة بأمن المطارات والمراكز الحدودية وها علاش
باشر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تغييرات مهمة بأهم النقط الحدودية بالمغرب، وعلى رأسها المطارات والمراكز الحدودية حسب ما كشفت عنه يومية ''المساء'' في عددها الصادر

شوف تيفي

باشر المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي تغييرات مهمة بأهم النقط الحدودية بالمغرب، وعلى رأسها المطارات والمراكز الحدودية حسب ما كشفت عنه يومية ''المساء'' في عددها الصادر يوم الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد مطار أكادير وتغييرات غير مسبوقة بالبوابة الجوية تم الاستماع إلى مسؤولين كبار بالمفتشية العامة للأمن الوطني، بوشرت تغييرات بمطار العيون، إذ صدرت قرارات تأديبية في حق ضباط أمن بالمطار والمسؤول الأول عن أمن مطار العيون، وتم استقدام عناصر أمنية من مراكش إلى مدن أخرى لتعزيز الأمن بكل من أكادير والعيون، بعد القرار التوبيخي الذي أصدره المدير العام للأمن الوطني في حق والي أمن أكادير، والذي جاء على خلفية تورط الأخير في تغيير وقائع محضر حادثة سير تسبب فيها ابنه، خلال الأسبوع الأخير من السنة الماضية.

وأضافت نفس المصادر أن التغييرات استهدفت أربعة أمنيين، وعلى رأسهم رئيس أمن مطار المسيرة الدولي، وتنقيله بدون مهمة إلى مدينة الرشيدية، وهو الإجراء الذي شمل ثلاثة أمنيين آخرين، بسبب اختلالات مهنية.

 

 

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أمن تنقيلات الحموشي المساء تغييرات

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