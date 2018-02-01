بعد المخدرات... ''سعيد شعو'' في قلب ورطة كبيرة والقضية فيها السلاح والمحكمة الهولندية تدخل على الخط ﻿

بعد توقيفه و تورطه في قضايا دولية للاتجار في المخدرات،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر دبلوماسية ،أن القضاء الهولندي يتعامل مع قضية سعيد شعو بجدية كبيرة خصوصا بعدما تبث تورطه في تهريب الأسلحة.

شـــوف تيفي:

بعد توقيفه و تورطه في قضايا دولية للاتجار في المخدرات،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر دبلوماسية ،أن القضاء الهولندي يتعامل مع قضية سعيد شعو بجدية كبيرة خصوصا بعدما تبث تورطه في تهريب الأسلحة.

و كشفت مصادرنا،أن المحكمة الهولندية اجتمعت نهاية دجنبر الماضي و قررت دراسة هذه القضية بتعمق كبير قبل الإعلان عن الحكم،خصوصا أن هذه المحاكمة كبيرة جدا حيث يشكل ''شــعو'' موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات و استعمال الأسلحة.

و زادت ذات المصادر،أن السلطات الهولندية ستستأنف قرار المحكمة المتعلق بترحيل سعيد شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة '' تكوين ''عصابة إجرامية'' و''الاتجار الدولي في المخدرات