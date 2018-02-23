بالصور .. متهور لاح طفاية الحرائق « EXTINCTEUR » من الطابق السابع وهاشنو وقع ﻿

أقدم شاب متهور عشية يومه الخميس على رمي طفاية الحرائق « EXTINCTEUR » من الطابق السابع لعمارة متخصصة في المكاتب بالكائن مقرها بملتقى شارع محمد الخامس وشارع المقاومة بالدار البيضاء، وذلك لأسباب مجهولة.

شوف تيفي

أقدم شاب متهور عشية يومه الخميس على رمي طفاية الحرائق « EXTINCTEUR » من الطابق السابع لعمارة متخصصة في المكاتب بالكائن مقرها بملتقى شارع محمد الخامس وشارع المقاومة بالدار البيضاء، وذلك لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الشاب الذي رمى بطفاية الحرائق من الطابق السابع اصطدمت الأخيرة بزجاج الشرفة بالطابق الرابع حيث كسرت الزجاج لتسقط بعدهها أرضا لكن ولحسن الحظ لم يخلف الحادث إصابات.

وأضافت مصادرنا أن العناصر الأمنية حلت بعين المكان من أجل فتح محضر في النازلة والتعرف على هوية مرتكب هذا الفعل.