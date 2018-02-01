نجم ريال مدريد يهدد زيدان بكشف المستور ﻿

هدد النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، مدربه زين الدين زيدان، بكشف كافة التفاصيل التي لا يعلم عنها الإعلام إذا لم يغير من طريقة تعامله معه.

''شوف سبور''

هدد النجم الإسباني داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد، مدربه زين الدين زيدان، بكشف كافة التفاصيل التي لا يعلم عنها الإعلام إذا لم يغير من طريقة تعامله معه.

وقالت صحيفة ''دياريو غول'': أن سيبايوس يعرف أن الرئيس فلورنتينو بيريز الذي خطفه من برشلونة يرغب بتجديد الفريق وزيادة عدد اللاعبين الإسبان، لكنه يعلم تماماً بأن زيدان لا يريده ولا يراه ضمن مخططاته.

وأضاف سيبايوس قائلا لزيدان: ''إذا لم تتغير طريقة معاملتك معي فإني سأكشف كل شيء، ومن ذلك ما يحدث في التدريبات لأنك تترك مساعديك يعملون كل شيء بينما تلتفت إلى أولادك وتبحث عن تطويرهم، كما تمنحهم فرصة التواجد في الفريق الأول على حساب لاعبين أحق منهم، وهذا أحد أسباب غضب اللاعبين من قراراتك''.

وكان زيدان دفع باللاعب الموهوب لمدة 30 ثانية فقط أمام ليغانيس يوم أمس الأربعاء بعدما استبعده عن مباريات كثيرة، وهو ما اعتبره مراقبون نهاية لمشوار لاعب ريال بيتيس السابق.

ويذكر أن داني أخبر المقربين منه بأنه سيرحل عن صفوف ريال مدريد إذا استمر زيدان مدرباً للفريق الموسم المقبل، كما حاول العودة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة.