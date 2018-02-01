حصري..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بتناول بدر هاري لشواية السردين مع أبناء حي شعبي بمدينة سلا ﻿

في جديد الصور الخاصة ببدر هاري والتي ظهر خلالها وهو يتناول وجبه الغداء مع مجموعة من الشباب، علمت ''شوف تيفي'' أن هذه الصور تم التقاطها بداية شهر فبراير الجاري بسطح أحد المنازل بحي القرية الشعبي

''شوف تيفي''

في جديد الصور الخاصة ببدر هاري والتي ظهر خلالها وهو يتناول وجبه الغداء مع مجموعة من الشباب، علمت ''شوف تيفي'' أن هذه الصور تم التقاطها بداية شهر فبراير الجاري بسطح أحد المنازل بحي القرية الشعبي بمدينة سلا.

وأوضح المصدر ذاته بأن بدر هاري تعرف على شبان ينحدرون من مدينة سلا خلال قيامه بالركض، واستجاب لدعوتهم، وقرر مشاركتهم تناول وجبة الغداء.

وأكد ذات المصدر بأن بدر هاري لا يوجد في الوقت الراهن بأرض الوطن، مشيرا إلى أنه سافر إلى هولندا من أجل الاستعداد على ما يبدو للنزال الذي سيجمعه بالمصري ''غرغيس''.