أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للرجاء يحلون بمقر الجامعة للإطاحة بحسبان ﻿

حل أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، لفريق الرجاء الرياضي بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس، و ذلك من أجل الاجتماع مع لجنة الحكامة و الأخلاقيات ، بعد انتهاء

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

حل أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، لفريق الرجاء الرياضي بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الخميس، و ذلك من أجل الاجتماع مع لجنة الحكامة و الأخلاقيات ، بعد انتهاء المهلة التي حددتها لجنة الحكامة للرئيس حسبان لعقد الجمع العام غير العادي.

وكانت اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي ، قد أعلنت رسميا عن موعد انعقاده حسب الآجال المحددة من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم بخصوص جمع عام الرجاء، يوم 28 من شهر فبراير الحالي، الساعة السابعة مساء.

يذكر أن سعيد حسبان يتجه نحو إجراء الجمع العام الاستثنائي في شهر يونيو المقبل في الوقت الذي طالبت الجامعة الملكية بإعادة الجمع العام قبل شهر مارس.