توقف حركة السير بالطريق السيار بمقطع العرائش- سيدي اليمني من منتصف الليل إلى السادسة صباحا من يوم غد الجمعة ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا، في الاتجاهين، بمقطع الطريق السيار بين العرائش وسيدي اليمني، وذلك ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم

''شوف تيفي''+''و م ع''

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا، في الاتجاهين، بمقطع الطريق السيار بين العرائش وسيدي اليمني، وذلك ابتداء من منتصف الليل وإلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الجمعة، بسبب أشغال وضع ممرين علويين للراجلين.

ودعت الشركة، في بلاغ لها اليوم الخميس، مستعملي الطريق السيار الرباط - طنجة، المتوجهين صوب طنجة، إلى الخروج من بدال العرائش، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال سيدي اليمني.

وطلبت من مستعملي الطريق السيار الرباط- طنجة، المتوجهين نحو الرباط، الخروج من الطريق السيار عند بدال سيدي اليمني، واستعمال الطريق الوطنية رقم 1، ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال العرائش.

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، مقدمة اعتذارها عن الإزعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال التي يستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار.