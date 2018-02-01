 قربالة.. اتهام المحامي ''كروط'' باستعمال الأسلوب ''الاستخباراتي''ينسف محاكمة رفاق ''الزفزافي'' وهذا ما قرره القاضي ﻿
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قربالة.. اتهام المحامي ''كروط'' باستعمال الأسلوب ''الاستخباراتي''ينسف محاكمة رفاق ''الزفزافي'' وهذا ما قرره القاضي

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 22:05 قربالة.. اتهام المحامي كروط باستعمال الأسلوب الاستخباراتيينسف محاكمة رفاق الزفزافي وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
قربالة.. اتهام المحامي ''كروط'' باستعمال الأسلوب ''الاستخباراتي''ينسف محاكمة رفاق ''الزفزافي'' وهذا ما قرره القاضي
في سابقة من نوعها اتهمت ''سعاد البراهمة'' المحامية بهيئة دفاع المعتقلين محامي الطرف المدني ودفاع الدولة ''الحسيني كروط'' باستعمال الأسلوب ''الاستخباراتي '' أثناء طرح الأسئلة على المتهم ''أحمد الحكيمي''

''شوف تيفي'' م.ق

في سابقة من نوعها اتهمت ''سعاد البراهمة'' المحامية بهيئة دفاع المعتقلين محامي الطرف المدني ودفاع الدولة ''الحسيني كروط'' باستعمال الأسلوب ''الاستخباراتي '' أثناء طرح الأسئلة على المتهم ''أحمد الحكيمي'' لحظة الاستماع إليه مساء يومه الخميس 22 فبراير بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

وفي هذا الصدد انتفض ''الحسيني كروط'' في وجه ''سعاد البراهمة'' قائلا :''المخبارات حسن منك وبزاف عليك...'' وهو الشيء الذي جعل القاعة تهتز بالصراخ من طرف هيئة دفاع المعتقلين، وبقي القاضي علي الطرشي يردد '' ياصناع العدالة ... المحامات مهنة نبيلة أينكم من هذا ...'' وتدخل النقيب ''الجامعي'' بعد ذلك وطالب المحكمة برفع الجلسة ، إلا أن ''كروط'' تقدم بملتمس قراءة المحضر وفي الشطر المتعلق باتهامه لاستعمال أسلوب استخباراتي وهو الملمتس الذي عارضه الوكيل العام قائلا : ''لا أريد الدخول مع الأستاذ كروط في سجال قانوني في الموضوع ولي طلب أخوي أن يتجاوز هذا الأمر ...'' إلا أن ''كروط'' بقي متشبثا بملتمسه وامتلأت القاعة بالضجيج والصراخ .

في ذات الوقت بدأت المحامية ''الروكاني'' تصرخ هي الأخرى داخل القاعة قائلة أن ''كروط يستفز المحكمة ويمثل الدولة ويسيء للمحكمة...'' مؤكدة أن المحامي يستعمل أسلوب استخباراتي واعتباره المخابرات أحسن من البراهمة اساءة الى بذلة المحامات فرد قائلا ''آه المخابرات بزاف عليك جهاز منضم ويحميك ويحمينا جميعا سأقولها وأكررها ..'' فتدخل المحامي ''النويضي'' وعبر عن توافقه ولأول مرة مع النيابة العامة في الاعتراض عن قراءة المحضر في الشطر المتعلق بالمحامية ''البراهمة'' .

هذا وقرر القاضي بعد اشتداد الملاسنات الحادة بين ''كروط'' و هيئة الدفاع المعتقلين ، رغم أنه حاول تهدئة الوضع رفقة الوكيل العام تأجيل الجلسة الى يوم غد الجمعة.
جدير بالذكر أن المحامون اجتمعوا مع ''كروط'' بعد رفع الجلسة وطالبوه بتجاوز طلبه بعدما دخل على الخط الوكيل العام وهو ما استجاب إليه على مضض.. .

 

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