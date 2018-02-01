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بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 20:53 خطير.. على طريقة الأفلام..شفرو تلميذ قاصر من حْــدا مدرسة بفاس و خداو 30 مليون فدية من عند الأب و النهاية غير متوقعة | حوادث و حقوق
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تم اليوم الخميس بفاس توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

تم اليوم الخميس بفاس توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الخميس، من توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختطاف طفل قاصر والمطالبة بفدية مالية.

وذكر البلاغ أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن دوافع هذه القضية تتعلق بتصفية حسابات في إطار قضية تتعلق بالمخدرات، حيث عمد المشتبه بهم لاختطاف الطفل القاصر من أمام المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، بسبب خلافات مع والد الضحية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى إطلاق سراحه في وقت لاحق من نفس اليوم، بعدما توصلوا بمبلغ 300 ألف درهم كفدية مالية.

وأسفرت إجراءات البحث القضائي عن توقيف الفاعل الرئيسي الذي حرض على ارتكاب جريمة الاختطاف، وهو من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، كما تم توقيف شخص ثان ساهم في تنفيذ عملية الاختطاف، وشخص ثالث هو الذي تسلم المبلغ المالي المقدم كفدية مالية لتحرير الضحية.

وأوضح البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت إجراءات البحث وعمليات التفتيش والحجز متواصلة لضبط أية عائدات إجرامية أو معدات يشتبه استخدامها في التنفيذ المادي لهذه الجريمة.

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