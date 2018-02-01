عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة العليا بالعاصمة الفرنسية باريس، بدأت يومه الخميس، تدارس ملف سعد المجرد الخاص بقضيته مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول''، من أجل تحديد المحكمة التي سيتم إحالة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحكمة العليا بالعاصمة الفرنسية باريس، بدأت يومه الخميس، تدارس ملف سعد المجرد الخاص بقضيته مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول"، من أجل تحديد المحكمة التي سيتم إحالة الملف لها من أجل البث في القضية، مبرزا بأن الملف قد يحال إما لمحكمة الجنايات أو محكمة الجنح.

وأكد المصدر ذاته بأن المحكمة العليا بباريس من المحتمل أن تحدد المحكمة التي سيحال لها الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم عقد جلسة يومه الخميس بسبب صعوبة الملف وأيضا لمنح فرصة لدفاع المجرد ولورا بريول من أجل إعداد الدفوعات.

وأبرز ذات المصدر بأن تحديد المحكمة التي ستتكفل بهذا الملف، سيكون بمثابة إعلان عن أول مواجهة مباشرة بين المجرد ولورا بريول في جلسة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة قد تعقد في شهر ماي أو يونيو المقبلين.

وبخصوص القضية فقد أكد مصدر "شوف تيفي" أن الحسم فيها كما ادعى أحد المواقع الإلكترونية الفرنسية في أول جلسة هو أمر مستبعد، مشيرا إلى أن المجرد ونظرا لطبيعة الملف المعقدة فإن الفنان المغربي سيجد نفسه مضطرا إلى البقاء في فرنسا لأشهر طويلة.