جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي ﻿

أكد جواد الأمين عضو اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، لفريق الرجاء الرياضي، أن منخرطي الفريق الأخضر مصممون على عقد الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء في موعده، تماشيا مع البلاغ الصادر عن

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

أكد جواد الأمين عضو اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي، لفريق الرجاء الرياضي، أن منخرطي الفريق الأخضر مصممون على عقد الجمع العام غير العادي لنادي الرجاء في موعده، تماشيا مع البلاغ الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و طلب أكثر من تلثي المنخرطين.

وأضاف جواد الأمين ، في تدوينة عبر الفيسبوك، أن اللجنة التحضيرية للجمع العام غير العادي للفريق الأخضر ، قامت اليوم بوضع طلب كتابي لرئيس لجنتي الحكامة و الأخلاقيات، من أجل عقد لقاء عاجل في الموضوع ،و تم تسليم نسخة لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،الذي أعطى أوامره سالفا بتطبيق القانون في جمعية نادي الرجاء الرياضي.

وأوضح عضو اللجنة التحضيرية، أن ما قام به سعيد حسبان رئيس الفريق، خارج القانون بحيث أنه لم يتم احترام جدول أعمال الجمع العام وهو ما عبر عنه علانية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك بلاغها الذي أمره بعقد الجمع العام غير العادي داخل آجال 30 يوما، بجميع المنخرطين ، وعلى إثره فإن كل قرار من الرئيس الحالي ، مخالف لما ورد يعتبر لاغيا و غير معمول به.

ومن المنتظر أن تعلن الجامعة الملكية المغربية عن قرارها بخصوص الجمع العام اليوم الخميس بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 يوما.