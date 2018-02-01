 جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

مثير وغريب للغاية.. ليديك شحطات المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع الفاتورتين 202 دراهم!!!! | مجتمع

مثير وغريب للغاية.. ليديك ''شحطات'' المواطنين بفاتورات غالية والشركة كتقول ميمكنش تتجاوز مجموع

حصري وبالصور..من قلب برنامج ذو فويس: هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان | ثقافة و فنون

حصري وبالصور..من قلب برنامج ''ذو فويس'': هذا ما كشف عنه المشارك المغربي الفنان عصام سرحان

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي | دولي

عـــاجل: محكمة الاستئناف في باريس ترفض منح السراح المؤقت لطارق رمضان بسبب وضعه الصحي

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصورة.. العثور على جنين تحت الأشجار بحي مولاي رشيد .. شوفوا كيفاش

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة | حوادث و حقوق

رجال شرطة بتطوان يسقطون تجار مخدرات بطريقة مثيرة

أمة استثنائية...

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 20:09 جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم | سبور
جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم
منعت الجامعة الملكية لكرة القدم، فؤاد الصحابي الذي تعاقد معه فريق سريع واد زم، لتدريب الفريق في ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية، خلفا لمحمد البكاري المقال.

''شوف سبور''

منعت الجامعة الملكية لكرة القدم، فؤاد الصحابي الذي تعاقد معه فريق سريع واد زم، لتدريب الفريق في ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية، خلفا لمحمد البكاري المقال.

وأكد حسن الفيلالي رئيس لجنة قانون اللاعب في الجامعة المغربية لكرة القدم، في تصريح لـ''راديو مارس'' أن فؤاد الصحابي ليس له الحق في تدريب فريق سريع واد زم، لأنه كان مدربا خلال هذا الموسم لفريق المغرب التطواني وانفصل عنه بالتراضي في شهر شتنبر من السنة الماضية .

وأضاف رئيس لجنة قانون اللاعب في الجامعة المغربية لكرة القدم، أن الجامعة تأخذ بعين الاعتبار الموسم الرياضي الذي يبدأ من 1 غشت وينتهي في 30 يونيو، مشيرا الى أن الصحابي لا يمكنه تدريب فريقين في القسم الاول في موسم واحد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجامعة الملكية لكرة القدم سريع واد زم فؤاد الصحابي شوف سبور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خبر سار للجماهير الودادية قبل نهائي السوبر الإفريقي | سبور

خبر سار للجماهير الودادية قبل نهائي السوبر الإفريقي

نجم ريال مدريد يهدد زيدان بكشف المستور | سبور

نجم ريال مدريد يهدد زيدان بكشف المستور

حصري..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بتناول بدر هاري لشواية السردين مع أبناء حي شعبي بمدينة سلا | سبور

حصري..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بتناول بدر هاري لشواية السردين مع أبناء حي شعبي بمدينة سلا

أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للرجاء يحلون بمقر الجامعة للإطاحة بحسبان | سبور

أعضاء اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للرجاء يحلون بمقر الجامعة للإطاحة بحسبان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018 | الطقس
منذ 7 ساعات

أحوال الطقس : 23 فبراير 2018

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان | بــووز

واش فراسك..نصائح مهمة لعلاج آلام الأسنان

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل | خارج البلاطو

بالفيديو..عمال أداروش نواحي إفران في خطر و هذه التفاصيل

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر مــزبلة فالمنطقة | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو فرحة ساكنة سيدي مومن فكازا بعدما حيدو أكبر ''مــزبلة'' فالمنطقة

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب | بووز
منذ 5 ساعات

بالفيديو..ابن الأسطورة العربي الزاولي في لحظة اعتراف و عتاب

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو القرآن جينا من الجبل فالثلج و معندناش باش نسخنو | بووز

في قلب دوار منسي بإقليم أزيلال..أكثر من 30 طفل كيقراو القرآن كينعسو فبيت واحد..بغينا غير نحفظو

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف هرسوها من يديها..دموع مؤثرة لمسنة مغربية ببوسكورة | بووز

بالفيديو..عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم | بووز

بالفيديو..في حادثة تحبس الأنفاس.. شرطي ينقذ طفلا بأعجوبة تلاح من الشرجم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.