جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم ﻿

منعت الجامعة الملكية لكرة القدم، فؤاد الصحابي الذي تعاقد معه فريق سريع واد زم، لتدريب الفريق في ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية، خلفا لمحمد البكاري المقال.

''شوف سبور''

منعت الجامعة الملكية لكرة القدم، فؤاد الصحابي الذي تعاقد معه فريق سريع واد زم، لتدريب الفريق في ماتبقى من مباريات البطولة الاحترافية، خلفا لمحمد البكاري المقال.

وأكد حسن الفيلالي رئيس لجنة قانون اللاعب في الجامعة المغربية لكرة القدم، في تصريح لـ''راديو مارس'' أن فؤاد الصحابي ليس له الحق في تدريب فريق سريع واد زم، لأنه كان مدربا خلال هذا الموسم لفريق المغرب التطواني وانفصل عنه بالتراضي في شهر شتنبر من السنة الماضية .

وأضاف رئيس لجنة قانون اللاعب في الجامعة المغربية لكرة القدم، أن الجامعة تأخذ بعين الاعتبار الموسم الرياضي الذي يبدأ من 1 غشت وينتهي في 30 يونيو، مشيرا الى أن الصحابي لا يمكنه تدريب فريقين في القسم الاول في موسم واحد.