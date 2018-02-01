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وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 20:01 وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك
وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
حل وفد قضائي تونسي رسمي رفيع المستوى مساء يومه الخميس 22 فبراير 2017 ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك في إطار التعاون القضائي بين المغرب ودولة تونس الشقيقة.

"شوف تيفي":


حل وفد قضائي تونسي رسمي رفيع المستوى مساء يومه الخميس 22 فبراير 2017 ، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وذلك في إطار التعاون القضائي بين المغرب ودولة تونس الشقيقة.

وفي هذا الصدد قام وزير العدل التونسي بجولة بمكاتب محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحكم أنها المحكمة التي تسجل أكبر محكمة مغربية واكبت الملفات الكبرى ذات الطابع الوطني والدولي وقضايا الرأي العام وعرفت قرارات قضائية غير مسبوقة في العديد من الملفات المعروضة عليها ولاسيما تلك المتعلقة بقضايا الجرائم المالية والاقتصادية .

وعرفت الزيارة جلسة بحضور كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والرئيس الأول وقضاة ورؤساء غرف المحكمة ، وتم من خلالها عرض الإشكاليات والخصائص لتجربة القضاء المغربي في محاربة جرائم الأموال قدمه "محمد رضوان" رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء.

كما تم عرض أبرز التحديات التي بات يعرفها الشأن الأمني والقضائي المغربي اليوم هو مواجهة ما بات يصطلح عليه بالجرائم الاقتصادية أو جرائم المال والأعمال ، ومن خلال العرض تم التعريج على الجرائم الموكول النظر فيها لأقسام الجرائم المالية والتي تتعلق أساسا بجناية الارتشاء والغدر واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد الأموال العمومية وكذلك الجرائم المرتبطة بها.

 

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