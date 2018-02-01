 مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي | بووز

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي

أمة استثنائية...

مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 19:47 مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان | سبور
مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان
كشفت مصادر رجاوية، أن مكونات اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء في انتظار رد فعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان رئيس النادي للإعلان

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن مكونات اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء في انتظار رد فعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان رئيس النادي للإعلان عن الجمع العام.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة التحضيرية على موعد مع بلاغ رسمي للجامعة سيتم تعميمه يومه الخميس بعد انتهاء مهلة شهر لتتميم الجمع العام الاستثنائي لنادي الرجاء الرياضي يعلن من خلاله عن تزكية موعد المنخرطين في 28 من شهر فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه لحدود الساعة لم يتفاعل سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر مع قرار الجامعة عبر الموقع الرسمي للنادي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء الجامعة الجمع العام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي | سبور

جواد الأمين: مصممون على عقد الجمع العام الاستثنائي للرجاء الرياضي

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم | سبور

جامعة لقجع تمنع فؤاد الصحابي من تدريب سريع واد زم

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري | سبور

سريع واد زم يتعاقد رسميا مع فؤاد الصحابي خلفا لمحمد البكاري

بث مباشر : أتلانتا - بوروسيا دورتموند / الدوري الأوروبي | سبور

بث مباشر : أتلانتا - بوروسيا دورتموند / الدوري الأوروبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 33 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.