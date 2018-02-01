مكونات الرجاء في انتظار رد فعل الجامعة بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن مكونات اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء في انتظار رد فعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان رئيس النادي للإعلان

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن مكونات اللجنة التحضيرية للجمع العام الاستثنائي للقلعة الخضراء في انتظار رد فعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد انتهاء المهلة المحددة لسعيد حسبان رئيس النادي للإعلان عن الجمع العام.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة التحضيرية على موعد مع بلاغ رسمي للجامعة سيتم تعميمه يومه الخميس بعد انتهاء مهلة شهر لتتميم الجمع العام الاستثنائي لنادي الرجاء الرياضي يعلن من خلاله عن تزكية موعد المنخرطين في 28 من شهر فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنه لحدود الساعة لم يتفاعل سعيد حسبان رئيس الفريق الأخضر مع قرار الجامعة عبر الموقع الرسمي للنادي.