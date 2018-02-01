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هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 19:26 هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع
هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب
علم اليوم الخميس لدى مصادر دبلوماسية هولندية أن السلطات الهولندية ستستأنف قرار المحكمة المتعلق بترحيل المدعو سعيد شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

علم اليوم الخميس لدى مصادر دبلوماسية هولندية أن السلطات الهولندية ستستأنف قرار المحكمة المتعلق بترحيل المدعو سعيد شعو، والذي يشكل موضوع مذكرة توقيف دولية للاتجار في المخدرات، نحو المغرب.

وأكدت سفيرة هولندا بالرباط ديزيري بونيس لوكالة المغرب العربي للأنباء إن '' وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل سعيد شعو المتهم بترويج المخدرات ''.

وأكدت الدبلوماسية الهولندية على أن '' وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان حاليا حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض ''.

وأضافت السيدة بونيس '' أن هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب والتي توليها أهمية كبرى ''.

ولم تستجب محكمة زيلاند الغربية برابان (جنوب هولندا)، التي أصدرت حكمها بعد ظهر اليوم الخميس، لطلب ترحيل سعيد شعو نحو المغرب.

وكانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير أنها ألقت القبض على هذا الشخص موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة '' تكوين ''عصابة إجرامية'' و''الاتجار الدولي في المخدرات''.

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المغرب شوف تيفي سعيد شعو هولندا المخدرات

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