هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي ﻿

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن الحملة التكريمية التي نظمها الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين و عمالة الحي المحمدي عين السبع ومقاطعة الحي المحمدي وجمعية سفراء الدارالبيضاء الكبرى

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور'' أن الحملة التكريمية التي نظمها الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين و عمالة الحي المحمدي عين السبع ومقاطعة الحي المحمدي وجمعية سفراء الدارالبيضاء الكبرى بأوروبا، للراحل العربي الزاولي، جمعت مبلغا ماليا مهما ، لفائدة عائلته التي تعيش محنة اجتماعية مزرية.

وكشفت نفس المصادر، أن مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى و مقاطعة الحي المحمدي بالإضافة الى بعض الغيورين، قدموا مساعدات مالية لعائلة الراحل العربي الزاولي، حيث بلغت قيمتها حوالي 21 مليون سنتيم.

وخلال هذا الحفل التكريمي ، تم برمجة مباراة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم ضد فريق إناث الاتحاد البيضاوي ، تلتها مباراة بين منتخب الدارالبيضاء المكون من لاعبي الرجاء، الوداد والراسينغ ضد فريق الاتحاد البيضاوي، إضافة إلى إقامة حفل فني مساء أمس عرف حضور مجموعة من الفنانين من أبناء الحي المحمدي كمجموعات السهام، تكادة، لمشاهب، الفنان عسكوري، والفكاهيين عاطر، فتيح، والخوضي وعبد الخالق فهيد، المركب الثقافي الحي المحمدي.