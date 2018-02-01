بالفيديو | القديوي في تصريح ناري: الزنيتي عندو الوقت باش يحسب لاعبي الجيش في الملعب وماكانش عندو الوقت باش يشد كوفرة ديال برحمة ﻿

قال يوسف القديوي لاعب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، إنه يعتز بمسيرته مع فريق الرجاء البيضاوي وتجمعه علاقة طيبة مع كل اللاعبين بمن فيهم أناس الزنيتي موضحا أن تصريحه السابق أكد من خلاله أن حارس

" شوف سبور"

قال يوسف القديوي لاعب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، إنه يعتز بمسيرته مع فريق الرجاء البيضاوي وتجمعه علاقة طيبة مع كل اللاعبين بمن فيهم أناس الزنيتي موضحا أن تصريحه السابق أكد من خلاله أن حارس الرجاء يقترف العديد من الأخطاء فقط.

ورد القديوي، على التصريح الأخير لأناس الزنيتي حينما اعتبر أمام وسائل الإعلام أن الجيش الملكي فاز على الرجاء بـ 10 لاعبيين فقط، بأن الدور الذي قام به في اللقاء يتمثل في تكسير إيقاع المباراة للحفاظ على تقدم فريقه.

وتابع قائلا :" "الزنيتي ما عندوش الشجاعة باش يجبد الاسم ديالي وهاد الشي ماشي غريب على شخصيتو ..هو كان عندو الوقت باش يحسب لاعبي الجيش في الملعب وما كانش عندو الوقت باش يشد كوفرة ديال برحمة .. ماعدا إلى كان برحمة زايد ساعة".





