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حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 18:54 حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق
حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، غادرت منزل أسرتها المتواجد بحي البرنوصي بالبيضاء لأسباب مجهولة، واختفت في ظروف غامضة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، غادرت منزل أسرتها المتواجد بحي البرنوصي بالبيضاء لأسباب مجهولة، واختفت في ظروف غامضة.

وأوضحت والدة "إنصاف.و" في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الخميس، أن ابنتها غادرت المنزل فجأة ودون سابق إنذار، وأخذت معها حقيبة شقيقها وسترتها الخاصة ، وتوجهت إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت المتحدثة بأن ابنتها التي غادرت مقاعد الدراسة قبل مدة، درست في مؤسسة خاصة بالحلاقة قبل أن تغادرها، مشيرة إلى أن ابنتها كانت تعيش حياة طبيعية ولا تعاني من أي مشاكل، حيث تكتفي بقضاء يومها في مشاهدة التلفزيون والبحث في هاتفها النقال.

وأبرزت والدة "إنصاف" بأنها تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا للكشف عن مكان تواجدها، مشيرة إلى أنها بحثت عنها لكنها فشلت في العثور عليها.

‫شوف تيفي

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