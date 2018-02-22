حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور ﻿

في جديد واقعة اختطاف طفلة بمدينة طنجة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بعملية خطف، مشيرة إلى أن الطفلة، غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها، رفقة صديقتها والتحقتا بمنزل هذه الأخيرة.

"شوف تيفي"

في جديد واقعة اختطاف طفلة بمدينة طنجة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بعملية خطف، مشيرة إلى أن الطفلة، غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها، رفقة صديقتها والتحقتا بمنزل هذه الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية مباشرة بعد توصلها بشكاية، تفيد باختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أكدت بأن الأمر لا علاقة له بحالة اختطاف وأن الأمر يتعلق فقط بمرافقة الفتاة المختفية لصديقتها من جيرانها السابقين والتي تبلغ من العمر 14 سنة والمبيت معها وذلك بإرادتها.

وأشار ذات المصدر إلى أن معطيات تم تداولها في البداية تفيد بأن الأمر يتعلق بعملية اختطاف بطلتها سيدة ملثمة تعاني من مرض نفسي، أقدمت على اختطاف الطفلة من أمام منزل أسرتها.