 حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي | بووز

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي

أمة استثنائية...

حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 18:45 حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور | حوادث و حقوق
حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور
في جديد واقعة اختطاف طفلة بمدينة طنجة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بعملية خطف، مشيرة إلى أن الطفلة، غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها، رفقة صديقتها والتحقتا بمنزل هذه الأخيرة.

"شوف تيفي"

في جديد واقعة اختطاف طفلة بمدينة طنجة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الأمر لا يتعلق بعملية خطف، مشيرة إلى أن الطفلة، غادرت منزل أسرتها بمحض إرادتها، رفقة صديقتها والتحقتا بمنزل هذه الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات التي قامت بها المصالح الأمنية مباشرة بعد توصلها بشكاية، تفيد باختفاء طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، أكدت بأن الأمر لا علاقة له بحالة اختطاف وأن الأمر يتعلق فقط بمرافقة الفتاة المختفية لصديقتها من جيرانها السابقين والتي تبلغ من العمر 14 سنة والمبيت معها وذلك بإرادتها.

وأشار ذات المصدر إلى أن معطيات تم تداولها في البداية تفيد بأن الأمر يتعلق بعملية اختطاف بطلتها سيدة ملثمة تعاني من مرض نفسي، أقدمت على اختطاف الطفلة من أمام منزل أسرتها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي التحريات الأبحاث الشكاية الخطف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة | حوادث و حقوق

عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة

عــــاجل و بالصورة ..الطوموبيلة اللي تشفرات من مرجان كاليفورنيا فكازا لقاوها فبولقنادل | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصورة ..الطوموبيلة اللي تشفرات من مرجان كاليفورنيا فكازا لقاوها فبولقنادل

بالفيديو.. إخلاء منزل آيل للسقوط يسكنه « زوافرية » بدرب عمر | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إخلاء منزل آيل للسقوط يسكنه « زوافرية » بدرب عمر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.