خاص: جـــامعة لقجع تُــراسل ''الفيفا'' لهذا السبب ﻿

كشف عضو جامعي مسؤول،أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا، بخصوص ملف الترشيح لنهائيات كأس العالم 2026 التي ينافس المغرب على استضافتها إلى جانب ملف دول

شــــوف تيفي:

كشف عضو جامعي مسؤول،أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قررت مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا، بخصوص ملف الترشيح لنهائيات كأس العالم 2026 التي ينافس المغرب على استضافتها إلى جانب ملف دول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشف المصدر ذاته، إن جامعة الكرة ستطلب ترخيصا من ''فيفا'' يتيح لها استغلال المناظرة الأولى لتطوير كرة القدم النسائية بإفريقيا التي تحتضنها مدينة مراكش في خامس وسادس مارس المقبل من أجل الترويج للملف المغربي.

يشار إلى أن ''الفيفا'' كانت قد منعت الجامعة من استغلال انعقاد الجمعية العمومية ل''الكاف'' بدعوى عدم توصلها بطلب منها.