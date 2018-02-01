بالفيديو: حالة إنسانية مؤثرة لفتاة تقطت بواد زم حياتها في خطر ﻿

تعرضت الفتاة أمال المرساوي التي تبلغ من العمر 25 سنة لحادث خطير يوم 2015/10/31 بمدينة واد زم أسفر عن إصابة خطيرة على مستوى الركبة اليسرى.

شوف تيفي

تعرضت الفتاة أمال المرساوي التي تبلغ من العمر 25 سنة لحادث خطير يوم 2015/10/31 بمدينة واد زم أسفر عن إصابة خطيرة على مستوى الركبة اليسرى.

الفتاة وهي من عائلة فقيرة حيث أن الأب رجل مسن واﻷم فاقدة للبصر وإخوانها قاصرون وفي الوقت الذي كانت تساعد عائلتها في القوت اليومي، تعرضت لحادث خطير على يد سائق دراجة نارية، حيث قامت بعدها بإجراء خمس عمليات جراحية لكن للأسف كلها كللت بالفشل، وقد ثم عرضها على مجموعة من اﻷطباء للقيام بعملية أخرى كالطبيب ''عبد الرزاق هيفتي'' طبيب المنتخب المغربي، لكنهم أكدوا أن نسبة نجاح هاته العملية ضعيف جدا ومنهم من رفض إجراءها.

وأمام هذا الأمر طالبت الفتاة من الجهات المسؤولة والمحسنين التدخل لإنقاذ رجلها من البتر، حيث تحتاج الأخيرة إلى عملية جراحية في ''فرنسا ''وفي أقرب وقت، ولكل الراغبين في مساعدة أمال المرساوي يرجى الإتصال بهذا الرقم « 0631953233 ».