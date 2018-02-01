 حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا ﻿
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حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 17:51 حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا | بوليتيك
حكومة العثماني تكشف حقيقة إلغاء مادتي التربية الإسلامية والفلسفة من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا
نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارا يقضي بإلغاء مادتي الفلسفة والتربية

"شوف تيفي"+"و م ع"

نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارا يقضي بإلغاء مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية من المقررات الدراسية الخاصة بمسلك البكالوريا.


وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول تناول بعض المنابر الإعلامية "إقدام الحكومة على حذف مادة الفلسفة والتربية الإسلامية من مسالك البكالوريا"، إن "الأمر يتعلق بإعادة ترتيب بعض المواد ضمن مسلك السنة الأولى من البكالوريا وليس الإلغاء".

وأشار الوزير إلى أنه ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، تقرر نقل إجراء الامتحانات النهائية في مادتي الفلسفة والتربية الإسلامية إلى السنة الأولى من البكالوريا، بدل السنة الثانية كما هو الشأن بالنسبة للمواد الأدبية.

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المغرب شوف تيفي الحكومة الخلفي الفلسفة الموسم الدراسي الباكالوريا

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