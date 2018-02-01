حصري.. هذا ما قام به لقجع بعد تأخير الجمع العام الرجاء إلى يونيو المقبل ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، أحال قضية الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي على الجهات القانونية التابعة للمكتب المديري للحسم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الخميس، أحال قضية الجمع العام الاستثنائي لفريق الرجاء البيضاوي على الجهات القانونية التابعة للمكتب المديري للحسم في مصير النادي وباقي المنخرطين.

وأفاد ذات المصادر، أن هذا القرار جاء بعد توصل الجامعة بإشعار من إدارة النادي يفيد تأجيل الجمع العام إلى غاية شهر يونيو المقبل في الوقت الذي أعلنت اللجنة التحضيرية إجراءه في 28 من شهر فبراير الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن لقجع منح لسعيد حسبان مهلة 30 يوما قبل اتخاد التدابير القانونية تجاه المكتب المسير للنادي في حال رفضه لإجراء الجمع العام قبل شهر مارس المقبل.