عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة ﻿

اهتزت منطقة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار فتاة قاصرة شنقا، داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار فتاة قاصرة شنقا، داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة البالغة من العمر 15 سنة، استغلت غياب أسرتها عن المنزل، لتقوم بالانتحار شنقا، مشيرة إلى أن والدة الهالكة وبعد دخولها للمنزل، صدمت من هول المنظر بعد أن رأت فلذة كبدها معلقة بواسطة حبل وهي جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرعب والهلع انتاب أفراد أسرة الهالكة، حيث تم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وعاينت الجثة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة.





