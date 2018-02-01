 عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي | بووز

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي

أمة استثنائية...

عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 17:45 عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة | حوادث و حقوق
عاجل.. هاذ شي بزاف: قاصرة نتاحرات شنقا بشيشاوة والأم ديالها لقاتها معلقة
اهتزت منطقة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار فتاة قاصرة شنقا، داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

"شوف تيفي"

 

اهتزت منطقة سيدي المختار بإقليم شيشاوة، قبل قليل من يومه الخميس، على وقع انتحار فتاة قاصرة شنقا، داخل منزل أسرتها لأسباب مجهولة.

وحسب مصادر محلية فإن الهالكة البالغة من العمر 15 سنة، استغلت غياب أسرتها عن المنزل، لتقوم بالانتحار شنقا، مشيرة إلى أن والدة الهالكة وبعد دخولها للمنزل، صدمت من هول المنظر بعد أن رأت فلذة كبدها معلقة بواسطة حبل وهي جثة هامدة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرعب والهلع انتاب أفراد أسرة الهالكة، حيث تم إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان وعاينت الجثة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الهالكة الدرك الملكي النيابة العامة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور | حوادث و حقوق

حصري.. هذه هي حقيقة اختطاف طفلة على يد مريضة نفسيا بمدينة طنجة+صور

عــــاجل و بالصورة ..الطوموبيلة اللي تشفرات من مرجان كاليفورنيا فكازا لقاوها فبولقنادل | حوادث و حقوق

عــــاجل و بالصورة ..الطوموبيلة اللي تشفرات من مرجان كاليفورنيا فكازا لقاوها فبولقنادل

بالفيديو.. إخلاء منزل آيل للسقوط يسكنه « زوافرية » بدرب عمر | حوادث و حقوق

بالفيديو.. إخلاء منزل آيل للسقوط يسكنه « زوافرية » بدرب عمر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 32 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.