عاجل.. نايضة في جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بعد عرض صورة عبد الكريم الخطابي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بالاستماع إلى المعتقل ''أحمد حكيمي''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من موفدها إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، انطلقت قبل قليل من يومه الخميس، وكانت البداية بالاستماع إلى المعتقل "أحمد حكيمي".

وأوضح الموفد بأن القاضي علي الطرشي، عرض صورة لـ "عبد الكريم الخطابي"، ووجه سؤالا للمعتقل "أحمد حكيمي" عن تواجدها في حسابه الفيسبوكي، ما جعل المعتقل الآخر حميد المهداوي يدخل على الخط، معبرا عن تضامنه مع باقي المعتقلين، وهو يصرخ في تعليقه على الصورة، قائلا "إن الملك محمد الخامس زار الخطابي"، ليرد عليه القاضي قائلا: "وأنت مالك أسي المهداوي".

وأضاف الموفد بأن ناصر الزفزافي بدء هو الآخر بالصراخ رفقة باقي المعتقلين من داخل القفص الزجاجي، قائلا: "نحن لم نقف للانسحاب من الجلسة..نحن سكان المغرب الأولون"، ليقوم القاضي علي الطرشي برفع الجلسة.