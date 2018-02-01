هكذا حفزت إدارة الكوكب المراكشي لاعبيها لهزم الرجاء ﻿

زار مسؤولو الكوكب المراكشي لكرة القدم لاعبي الفريق خلال الحصة التدريبية هذا الأسبوع من أجل رفع معناوياتهم خاصة عقب خسارتهم بثلاثة أهداف لصفر أمام أولمبيك خريبكة.

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زار مسؤولو الكوكب المراكشي لكرة القدم لاعبي الفريق خلال الحصة التدريبية هذا الأسبوع من أجل رفع معناوياتهم خاصة عقب خسارتهم بثلاثة أهداف لصفر أمام أولمبيك خريبكة.

ومن أجل الرفع من معنوياتهم، حضر كل من الرئيس محسن مربوح والكاتب العام نعيم راضي مبارك ورئيس المكتب المديري يوسف ضهير قبل أن يعقدوا اجتماعا مصغرا على أرضية ملحق الملعب الكبير لمراكش.

المسؤولون طالبوا اللاعبين بنسيان نتيجة اللقاء والتركيز على مباراة الرجاء البيضاوي.

تجدر الإشارة، إلى أن الكوكب المراكشي سيستضيف الرجاء بملعب مراكش الكبير برسم الجولة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية يوم الأحد المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال.