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بالصورة.. نجوم الرجاء يغيبون عن لائحة كأس الكونفدرالية الإفريقية

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 17:16 بالصورة.. نجوم الرجاء يغيبون عن لائحة كأس الكونفدرالية الإفريقية | سبور
بالصورة.. نجوم الرجاء يغيبون عن لائحة كأس الكونفدرالية الإفريقية
عرفت لائحة الرجاء البيضاوي لكرة القدم في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية غياب مجموعة من اللاعبين.

شوف سبور

عرفت لائحة الرجاء البيضاوي لكرة القدم في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية غياب مجموعة من اللاعبين.

اللائحة المذكورة عرفت غياب كل من عادل الكروشي، منير العوبادي و عبد العظيم خضروف، وهيلير مومي، وإسماعيل بلمعلم.

هذا ومن المنتظر أن تضيف إدارة الرجاء البيضاوي أسماء جديدة مستقبلا.

تجدر الإشارة، إلى أن فريق الرجاء البيضاوي سيواجه نظيره إف سي نواديبو الموريتاني في ذهاب منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية في 8 أو 9 من مارس المقبل برسم دور الـ 32 من المنافسة القارية، وفيما يخص، إياب المباراة بين الفريقين، ستجرى مواجهة الإياب يوم 17 أو 18 من مارس القادم.

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