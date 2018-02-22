ابنة زوج باطمة تحقق رقما قياسيا في نسب المشاهدة على قناة ''اليوتوب'' ﻿

حققت ''ربيبة'' الفنانة ''دنيا باطما'' الفنانة البحرينية الصاعدة، ''حلا الترك''، نجاحا باهرا في أغنيتها ''هابي هابي'' لتحتل بذلك المركز الثاني في القائمة التي أصدرتها شبكة ''يوتيوب'' للفيديوهات الأكثر

شوف تيفي

حققت ''ربيبة'' الفنانة ''دنيا باطما'' الفنانة البحرينية الصاعدة، ''حلا الترك''، نجاحا باهرا في أغنيتها ''هابي هابي'' لتحتل بذلك المركز الثاني في القائمة التي أصدرتها شبكة ''يوتيوب'' للفيديوهات الأكثر مشاهدة لعام 2018.

وحطمت ''حلا'' رقما قياسيا جديدا في البحرين بالنسبة لنسب المشاهدة التي وصلت إليها أغنيتها و التي تجاوزت خمس مليارات، إذ حصدت أغنيتها ''هاپي هاپي'' لوحدها 383 مليون مشاهدة، وهو الرقم الذي لم يتمكن أي فنان عربي من تحقيقه، سوى سعد المجرد.

كما سبق ل''حلا'' أن حققت أرقام مشاهدة مرتفعة، في عدة أغاني أبرزها 253 مليون مشاهدة لأغنية ''بنيتي الحبوبة'' رفقة الفنانة اللبنانية ''مشاعل''.