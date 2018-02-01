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المرنيسي لـ '' شوف سبور'' المفاوضات لازالت مستمرة مع الناصيري بخصوص صفقة بنشرقي

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 17:05 المرنيسي لـ شوف سبور المفاوضات لازالت مستمرة مع الناصيري بخصوص صفقة بنشرقي | سبور
المرنيسي لـ '' شوف سبور'' المفاوضات لازالت مستمرة مع الناصيري بخصوص صفقة بنشرقي
كشف محمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أن مفاوضاته مع سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي بخصوص نصيب الفريق الفاسي من صفقة اللاعب أشرف بنشرقي بعد انتقاله لفريق الهلال السعودي في

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد المرنيسي رئيس فريق المغرب الفاسي لكرة القدم، أن مفاوضاته مع سعيد الناصيري رئيس الوداد البيضاوي بخصوص نصيب الفريق الفاسي من صفقة اللاعب أشرف بنشرقي بعد انتقاله لفريق الهلال السعودي في تقدم مستمر.

وأفاد المرنيسي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن المفاوضات لازالت متواصلة منذ ثلاثة أيام على التحاقه بمدينة الدار البيضاء، مؤكدا أن نسبة الفريق الفاسي من صفقة بنشرقي اقدر في 25 بالمائة في إشارة إلى 1 مليار و 225 مليون سنتيم علما أن الصفقة بلغت 5 ملايير سنتيم.

هذا وقد وقع فريق الهلال السعودي على عرض احترافي مع اللاعب بنشرقي لمدة تمتد لثلاث سنوات بعد تتويجه بلقب عصبة الأبطال الإفريقية كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

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