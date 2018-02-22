بالصور.. قبل عودته للحلبة: بدر هاري كيضرب الشواية مع شبان فوق سطح منزل بمدينة سلا ﻿

قبل أيام من عودته إلى الحلبة لمواجهة الملاكم المصري ''غيرغس''، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مجموعة من الصور، التي ظهر خلالها البطل العالمي المغربي بدر هاري وهو

"شوف تيفي"



قبل أيام من عودته إلى الحلبة لمواجهة الملاكم المصري "غيرغس"، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الخميس، مجموعة من الصور، التي ظهر خلالها البطل العالمي المغربي بدر هاري وهو يتناول "السردين" بسطح أحد المنازل.

وحسب ناشري الصور فإن بدر هاري حل بمدينة سلا، وشارك عشاقه وجبة الغداء المكونة من "السردين" بسطح أحد المنازل.

وفور نشر الصور، تفاعل آلاف النشطاء، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بتواضع بدر هاري، مؤكدين بأنه استطاع الدخول إلى قلوب المغاربة بسبب طريقته في التعامل مع عشاقه ومتتبعيه.

