هــذه أشهر الأضـرحة في المغرب.. وهاشكون كيزورها ..وهـاعلاش ﻿

لى مر التاريخ اشتهرت العديد من الأضرحة في المغرب بكونها تحولت مقصدا للزوار المحبين ولآلاف المرضى والراغبين في قضاء حاجيات دنيوية من زواج وخصوبة وولادة وذرية صالحة، وشكلت شهرة عدد منها على حساب

''شوف تيفي''

على مر التاريخ اشتهرت العديد من الأضرحة في المغرب بكونها تحولت مقصدا للزوار المحبين ولآلاف المرضى والراغبين في قضاء حاجيات دنيوية من زواج وخصوبة وولادة وذرية صالحة، وشكلت شهرة عدد منها على حساب أخرى، حيث كانت تتناقل المعلومة بين الأفراد كالنار في الهشيم حول ضريح أو زاوية معينة ، مما ساهم في ميل كفة ضريح أو زواية عن أخرى نظرا لعدة مكونات تاريخية تدخل فيها المكان والزمان والإمداد .

ومن أشهر هذه الأضرحة ضريح الولي الصالح المتواجد بجبل العلم لنواحي بني عروش بشمال المملكة ''مولاي عبد السلام ابن مشيش'' أو ما يصطلح عليه في القاموس الصوفي بـ''القطب'' وهو الذي يحج إليه آلاف المسلمين من كل بقاع العالم كل سنة؛ واعتبر بالنسبة للمغاربة الحج الأصغر، وضريح مولاي بوشعيب الرداد قرب مدينة أزمور، المخصص لعلاج النساء العقيمات حسب المعتقدات، وضريح لالة عائشة البحرية المخصص في تزويج العانسات، وفق اعتقادات مرتاداته، وضريح الولي يحيى بن يونس ، ثم ضريح بويا عمر الذي أغلقت وزارة ''الوردي'' جزء منه ، وهو الضريح المعروف بتواجد المرضى عقليين داخله، لسنوات طويلة جدا.

بالإضافة إلى ذلك يوجد ضريح سيدي عبد الرحمان بقلب مدينة الدار البيضاء الذي يقصده عدد من النساء والرجال على حد سواء، من أجل فك السحر والعقد، فضلا عن ضريح مولاي عبد الله أمغار، الذي تحج إليه شخصيات كبيرة أيضا كل سنة بمدينة الجديدة، وضريح مولاي إدريس زرهون بمكناس وضريح محمد أمزيان، وضريح سيدي رحال البودالي وضريح سيدي بليوط وضريح بوشعيب الدكالي...

وتحرص أعداد كبيرة من السيدات والفتيات على زيارة الأضرحة للتمسح والدعاء والتبرك، ولا تقتصر الزيارات على أضرحة الشخصيات المشهورة، بل تمتد أيضا إلى أسماء غير معروفة، مثل ضريح لا لايطو وضريح سيدي عبد الله غياث وضريح عبد الخالق بن سايس ،حيث امتدت تلك الظاهرة من النساء والمواطنين العاديين إلى الفئات المثقفة في المجتمع المغربي وطلبة الجامعات وبعض الأساتذة ، حسب ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' في عدد 595 من 22 إلى 28 فبراير 2018.

وحسب تنوع هذه الأضرحة فإن الهبات والعطاءات والإكراميات تختلف حسب التوجه الذي يتسم بالعناية الرسمية الكبيرة بالأضرحة والزوايا، إذ يتم منح هبات مالية مشكلة في العناية المالية بالأضرحة والزوايا من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، لكن يجب عليها أيضا أن تخصص نفس العناية المعنوية والمالية للقيمين الدينين في المساجد، من أئمة ومؤذنين وخطباء.