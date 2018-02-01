ليدك تذكر بالمقتضيات التعريفية والفوترة وخدمات الزبون ﻿

نظمت ليدك صباح اليوم الخميس بوكالتها المتواجدة بزنقة الديوري في مدينة الدار البيضاء ندوة صحفية للتذكير بالمقتضيات التعريفية والفوترة وخدمات الزبناء تحت شعار كل طاقاتنا من أجلكم.

"شوف تيفي": زينب نمروك

نظمت ليدك صباح اليوم الخميس بوكالتها المتواجدة بزنقة الديوري في مدينة الدار البيضاء ندوة صحفية للتذكير بالمقتضيات التعريفية والفوترة وخدمات الزبناء تحت شعار كل طاقاتنا من أجلكم.

وأكد فهد الكاسمي مدير مساعد مكلف بالتسويق والتنمية التجارية على أن في المغرب يندرج الماء والتطهير والكهرباء ضمن لائحة الخدمات ذات التعريفات المقننة وتحدد هذه اللائحة عبر قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وأضاف أن تعريفات البيع للزبناء المطبقة من طرف ليدك تحدد وفقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض المبرم بين السلطة المفوضة ووزارة الداخلية والمفوض له.

ولهذا الغرض فقد تم اعتماد نظام جديد للفوترة بالنسبة لتعريفات الزبناء الخواص ويتكون من طريقتين لفوترة الاستهلاكات:

1-الفوترة التدريجية تم الاحتفاظ بها بالنسبة للاستهلاكات الشهرية التي تقل عن أو تعادل 12 مترا مكعبا للماء الشروب والتطهير، و 150 كيلواط ساعة للكهرباء.

2-الفوترة الانتقائية تم إحداثها بالنسبة للاستهلاكات الشهرية التي تتجاوز 12 مترا مكعبا للماء الشروب والتطهير و 150 كيلواط ساعة للكهرباء.

وتتمثل هذه الطريقة الجديدة في الفوترة مجموع الاستهلاك الشهري بسعر الشطر الذي يتواجد فيه مستوى الاستهلاك.