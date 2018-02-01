رقم صادم..هذا عدد الرجال المغاربة اللي عندهم ضعف جنسي شديد ﻿

كشف ربيع رضوان اختصاصي في جراحة المسالك البولية ورئيس الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار، أن 15 في المائة من الرجال المغاربة يعانون من الضعف الجنسي الشديد.

''شوف تيفي''

كشف ربيع رضوان اختصاصي في جراحة المسالك البولية ورئيس الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار، أن 15 في المائة من الرجال المغاربة يعانون من الضعف الجنسي الشديد.

وحسب ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد الصادر يومه الخميس، فقد أكد ربيع رضوان أن 46 في المائة من المغاربة يعانون الضعف الجنسي وهي نسبة قريبة من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 54 في المائة و46 في المائة، حسب دراسة أجريت في ألمانيا وفرنسا، توضح أن المستوى الثقافي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث تبين أن فئات ذات أعمار صغيرة تعاني الضعف الجنسي مقارنة مع أخرى، إذ كلما كان الزوجان أكثر تعلما كلما كانا ملمين بما يحيط بهما وبالتالي يعملان جاهدين على تفادي ما يسبب للزوج الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن الفئات التي تعيش مشاكل اجتماعية وأنجبت عددا كبيرا من الأبناء، تعاني من الضعف الجنسي.

وأوضح ربيع رضوان للأسبوعية إلى أنه يجب توضيح مسألة مهمة وهي أن نسبة 46 في المائة ممن يعانون من الضعف الجنسي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك الضعف الجنسي الخفيف والضعف الجنسي المتوسط، ثم الضعف الجنسي الشديد الذي لا يشكل سوى 15 في المائة من مجموع النسبة وهو النوع الذي يلزمه تشخيص وأدوية من أجل العلاج.