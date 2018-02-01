 رقم صادم..هذا عدد الرجال المغاربة اللي عندهم ضعف جنسي شديد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا | دولي

عاجل..قبل المونديال: عمل إرهابي كان سيزلزل روسيا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء | حوادث و حقوق

حصري وبالصور.. فتاة قاصرة اختفت في ظروف غامضة بالبيضاء

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي | بووز

شاهد بالفيديو .. القديوي يرد مرة أخرى بتصريح مستفز على الحارس أنس زنيتي

أمة استثنائية...

رقم صادم..هذا عدد الرجال المغاربة اللي عندهم ضعف جنسي شديد

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 15:44 رقم صادم..هذا عدد الرجال المغاربة اللي عندهم ضعف جنسي شديد | مجتمع
رقم صادم..هذا عدد الرجال المغاربة اللي عندهم ضعف جنسي شديد
كشف ربيع رضوان اختصاصي في جراحة المسالك البولية ورئيس الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار، أن 15 في المائة من الرجال المغاربة يعانون من الضعف الجنسي الشديد.

 ''شوف تيفي''

كشف ربيع رضوان اختصاصي في جراحة المسالك البولية ورئيس الجمعية المغربية لجراحة المسالك البولية بالمنظار، أن 15 في المائة من الرجال المغاربة يعانون من الضعف الجنسي الشديد.

وحسب ما أوردته أسبوعية ''المشعل'' في عددها الجديد الصادر يومه الخميس، فقد أكد ربيع رضوان أن 46 في المائة من المغاربة يعانون الضعف الجنسي وهي نسبة قريبة من المعدل العالمي الذي يتراوح بين 54 في المائة و46 في المائة، حسب دراسة أجريت في ألمانيا وفرنسا، توضح أن المستوى الثقافي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث تبين أن فئات ذات أعمار صغيرة تعاني الضعف الجنسي مقارنة مع أخرى، إذ كلما كان الزوجان أكثر تعلما كلما كانا ملمين بما يحيط بهما وبالتالي يعملان جاهدين على تفادي ما يسبب للزوج الضعف الجنسي، مشيرا إلى أن الفئات التي تعيش مشاكل اجتماعية وأنجبت عددا كبيرا من الأبناء، تعاني من الضعف الجنسي.

وأوضح ربيع رضوان للأسبوعية إلى أنه يجب توضيح مسألة مهمة وهي أن نسبة 46 في المائة ممن يعانون من الضعف الجنسي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك الضعف الجنسي الخفيف والضعف الجنسي المتوسط، ثم الضعف الجنسي الشديد الذي لا يشكل سوى 15 في المائة من مجموع النسبة وهو النوع الذي يلزمه تشخيص وأدوية من أجل العلاج.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزوج الضعف الجنسي المشعل مشاكل اجتماعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل سعيد شعو نحو المغرب | مجتمع

هذا ما قررته هولندا بخصوص ترحيل ''سعيد شعو'' نحو المغرب

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي | مجتمع

هذا هو المبلغ المالي الذي جمعته الحملة التكريمية للراحل العربي الزاولي

بالفيديو: حالة إنسانية مؤثرة لفتاة تقطت بواد زم حياتها في خطر | مجتمع

بالفيديو: حالة إنسانية مؤثرة لفتاة تقطت بواد زم حياتها في خطر

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

بالفيديو..متطوعو الشان متخلصــوش..نجحنا هاذ التظاهرة و غير تسلفنا و دابا معقلوش علينا ..بغينا غير حقنا

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف | حالة خاصة

عندها 103 عام..عايشة غير فــبراكة هي و بنتها..دخلو عليها عصابة اغتاصبو بنتها و قتلوها و هي كتشوف

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..مصممة مغربية تتهم دنيا باطما و أختها بفضحها و تدميرها عبر الفايسبوك‎‎

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة | حالة خاصة

غير متوقع..مبقات إنسانية..وصلها راجلها للسبيطار باش تْحيد الرَحِــم خلاها و هْــرب بـسلا..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

عاجل وحصري.. هذا ما تقرر بخصوص محاكمة سعد المجرد

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا | مجتمع

بالصور..الشرطة الإدارية بدات الخدمة في كازا

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب انفصالي شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات بالحسيمة | بوليتيك

عاجل.. قاضي محاكمة الزفزافي و رفاقه يرفع الجلسة بسبب ''انفصالي'' شْــرا مكبرات صوت لدعم الاحتجاجات

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء | بوليتيك

وزير العدل التونسي يحل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.