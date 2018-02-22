خطير..عمود كهربائي يهدد حياة المواطنين بسيدي سليمان والمسؤولين آوت+صور صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر حقوقي أن ساكنة أولاد بوتابت بجماعة سيدي سليمان، تقدمت بالعديد من الشكايات للمسؤولين وللسلطات المحلية، بسبب حالة أحد الأعمدة الكهربائية، والذي أصبح يشكل خطرا على حياة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر حقوقي أن ساكنة أولاد بوتابت بجماعة سيدي سليمان، تقدمت بالعديد من الشكايات للمسؤولين وللسلطات المحلية، بسبب حالة أحد الأعمدة الكهربائية، والذي أصبح يشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأوضح المصدر ذاته بأن العمود الكهربائي يقع بشارع رئيسي يعرف حركة مستمرة للساكنة، وهو ما يهدد حياة المواطنين، مشيرا إلى أن سقوطهم قد يخلف وقوع ضحايا.

وأكد ذات المصدر أن المسؤولين بالجماعة الحضرية والتي يترأسها برلماني عن حزب العدالة والتنمية لم يحركوا ساكنا إلى حدود الساعة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا العمود.