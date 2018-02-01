يا ربي السلامة..سيدة عندها 63 سنة غتاصبوها وقتلوها أمام والدتها اللي كتبلغ من العمر 102 سنة ضواحي البيضاء+تفاصيل مرعبة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن دوار أولاد صالح بمنطقة بوسكورة، ضواحي مدينة البيضاء، اهتزت يوم السبت الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة في عقدها السادس على يد مجهولين.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن دوار أولاد صالح بمنطقة بوسكورة، ضواحي مدينة البيضاء، اهتزت يوم السبت الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها سيدة في عقدها السادس على يد مجهولين.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن تفاصيل الجريمة أن الضحية المسماة "س.ز" البالغة من العمر قيد حياتها 63 سنة، تعيش رفقة والدتها البالغة من العمر 102 سنة بمنزل صفيحي بالدوار المذكور، تفاجأت بشخصين يداهمان منزلهما في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، حيث قاما باغتصابها وتعنيفها ما تسبب في وفاتها.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين في إطار البحث وصل ل 5 أشخاص.