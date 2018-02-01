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مثيـــر.. الــدم الذي يجمع الملكة ''إليزابيث'' والملك ''محمد السادس''

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 14:38 مثيـــر.. الــدم الذي يجمع الملكة إليزابيث والملك محمد السادس | بوليتيك
مثيـــر.. الــدم الذي يجمع الملكة ''إليزابيث'' والملك ''محمد السادس''
انقلبت لعبة الدم في بريطانيا، فبعد أن قتلت أميرة ديانا لأنها يمكن أن تحمل في أحشائها ابنا مسلما من عائلة الفايد المصرية في دراما يعرفها الجميع، تسامح التاج البريطاني بالحديث عن الملكة إليزابيت

''شوف تيفي''

انقلبت لعبة الدم في بريطانيا، فبعد أن قتلت أميرة ديانا لأنها يمكن أن تحمل في أحشائها ابنا مسلما من عائلة الفايد المصرية في دراما يعرفها الجميع، تسامح التاج البريطاني بالحديث عن الملكة إليزابيت بقوله إنها الحفيدة 43 من نسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد ضم هذا الفخر إلى سجل الأنساب ''بوركيزبيريج'' المكتوب في 1826.

وحسب هارولد بروكس باكر، و كما نشره أسبوعية ''الأسبوع الصحفي'' ضمن ملف خاص، في عدد 968 الخميس 22 فبراير2018. فإن العائلة في بريطانيا ، تتصل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من ملوك إشبيلية الذين حكموا من داخل إمبراطورية إسلامية هي الخامسة في التاريخ ''29 في المائة من ساكنة الأرض حينها، وحوالي 62 مليون نسمة'' وجرى دم الرسول في سلسلة الملوك الأوروبيين ، وعبر إدوار التاسع ليصل إلى الملكة إليزابيث، وبالضبط في القرن الخامس عشر لتكون السلسلة الرسمية للملكة ، وبموافقة منها مؤخرا، على الشكل التالي : '' إليزابيث الثانيىة، ابنة جورج السادس ابن جورج الخامس ابن إدوار السابع بن فكتوريا ابنة إدوارد بن جورج الثالث بن فريديريك بن جورج الثاني بن جورج الأول بن صوفيا ابنة إليزابيث ابنة جيميس الأول بن ماري ابنة جيمس الخامس بن مرجريت تودور ابنة إليزابيث ابنة إدوارد الرابع ملك إنجلترا بن ريتشارد كامبريدج ابن إيزابيلا بيريز ابنة ماريا سانشا رودريغيز دي لارا ابنة رودريغودي لارا بن سانشا ألفونبزا ابن زايدة، والتقاء النسب في هذه النقطة من السلالة المذكورة هو ما أثــار قراء هذا الملف.

وتضيف السلسلة المذكورة أن نسب ملك إنجلترا بن ريتشارد كامبريدج ابن إيزابيلا بيريز ابنة ماريا سانشا رودريغيز دي لارا ابنة رودريغودي لارا بن سانشا ألفونبزا ابن زايدة ابنة المعتمد بن عباد بن عباد الثاني، ابن القاسم محمد بن إسماعيل بن فارس بن عمر بن أسلان بن نعيم اللخمي بن الزهراء بنت الحسين بن الحسن بن فاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وهو ما يجعل دم الرسول يجري رسميا في عروق الملوك الذين حكموا المغرب والأندلس والملوك الأوروبيين.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الملوك الرسول الدم محمد السادي

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