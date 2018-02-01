''محمد راضي السـلاوني'' يقدم استقالته من البام لإلياس العماري ﻿

تطورات جديدة في حياة ''السلاوني'' السياسية، فبعدما قدم استقالته من رئاسة مجلس مقاطعة سايس بفاس والذي كان يمثل حزب العدالة والتنمية وكاتبا جهويا للحزب بالعاصمة العلمية فاس، وترشح باسم حزب ''البام'' في

''شوف تيفي''

تطورات جديدة في حياة ''السلاوني'' السياسية، فبعدما قدم استقالته من رئاسة مجلس مقاطعة سايس بفاس والذي كان يمثل حزب العدالة والتنمية وكاتبا جهويا للحزب بالعاصمة العلمية فاس، وترشح باسم حزب ''البام'' في جهة فاس الشمالية إلا أن الحظ لم يوافقه ولم يظفر بمقعد برلماني رغم الضجة التي أحدثها حينذاك على الصعيد المحلي والوطني واعتبر البعض أن استقالة ''السلاوني '' ضربة موجعة لحزب ''البيجيدي'' .

وقدم ''محمد سلاوني الراضي '' صبيحة يومه الخميس 22 فبراير 2018 استقالته إلى ''إلياس العماري'' الأمين العام للأصالة والمعاصرة ، وذكر في نص الاستقالة التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها '' بعد فترة طويلة من التردد ، قررت استقالتي النهائية من حزب الأصالة والمعاصرة وذلك لأسباب شخصية ...''.

وبـهذا يبدو أن حزب الأصالة والمعاصرة يعرف مشاكل داخلية كبيرة داخل مدينة فاس، فالوافد الجديد ''السلاوني'' لم يلق ترحيبا من أعضاء الحزب بفاس وواجه عدة مشاكل منذ التحاقه واستقبال ''إلياس العماري'' له بالمقر المركزي بالرباط ومنحه فرصة الترشح على أساس أن له شعبية كبيرة بمدينته والمنطقة التي كان يترشح فيها ممثلا لحزب ''المصباح'' إلا أن المحطة الانتخابية الأخيرة كشفت أن ''البيجيدي'' هو الذي كان يمنح ''السلاوني'' مقعده ، أما ''السلاوني'' فلا يملك حتى أصوات عائلته.