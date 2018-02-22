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بالصــــور ..كلاب بوليسية في قلب مطار محمد الخامس وهاشنو واقع

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 14:03 بالصــــور ..كلاب بوليسية في قلب مطار محمد الخامس وهاشنو واقع | بوليتيك
بالصــــور ..كلاب بوليسية في قلب مطار محمد الخامس وهاشنو واقع
ضمن برنامج منجز في إطار التعاون الأمني الدولي، يشهد مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع دورة تكوينية تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة

شــــوف تيفي:

ضمن برنامج منجز في إطار التعاون الأمني الدولي، يشهد مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع دورة تكوينية تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع المكتب الأمريكي للمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ويستفيد منها مجموعة من مدربي الكلاب البوليسية العاملين بهذا المركز الحدودي الجوي

 وحسب ما توصلت به "شوف تيفي،تعدّ هذه الدورة التكوينية هي الثالثة التي يستفيد منها مدربو الكلاب البوليسية التابعين للأمن الوطني، ، ويتحدد الهدف منها في تأهيل هذه الفئة من الشرطيين على التعامل مع الحقائب والأمتعة المحمولة من طرف المسافرين في مقصورات الطائرات، لرصد الأجسام المتفجرة أو العبوات الناسفة، وذلك بعدما استفادوا في فترة سابقة من دورتين تكوينيتين، الأولى في كيفية مراقبة وتفتيش الأشخاص والمسافرين، والثانية حول سبل وكيفيات تفتيش الحقائب الثقيلة المحمولة جوا.

‫شوف تيفي

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شــــوف تيفي المغرب كلاب بوليسية مدربة

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