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عاجل..الشخص اللي شعل في راسو العافية في ''شيميكولور'' بالبيضاء مات

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 13:55 عاجل..الشخص اللي شعل في راسو العافية في شيميكولور بالبيضاء مات | حوادث و حقوق
عاجل..الشخص اللي شعل في راسو العافية في ''شيميكولور'' بالبيضاء مات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشخص الذي أضرم النار في جسده بمنطقة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه الخميس، داخل قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشخص الذي أضرم النار في جسده بمنطقة ''شيميكولور'' بالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، لفظ أنفاسه قبل قليل من يومه الخميس، داخل قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن رشد.

وأوضح المصدر ذاته بأن الهالك في عقده الخامس، ينحدر من مدينة قلعة السراغنة ويقطن بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن الأسباب التي دفعته إلى إضرام النار في جسده ما تزال مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة قيام هذا الشخص بإضرام النار في جسده.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شيميكولور المستشفى الجامعي ابن رشد الدار البيضاء

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