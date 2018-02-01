''محمد اليوبي'' المحكوم بـ20 سنة نافذة على إثر أحداث أكديم إيزيك في ذمة الله ﻿

انتقل إلى عفو الله ''محمد الأيوبي'' المتابع في حالة سراح على إثر أحداث أكديم إيزيك صبيحة يومه الخميس 22 فبراير2018، بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون.

''شــوف تيفي''

انتقل إلى عفو الله ''محمد الأيوبي'' المتابع في حالة سراح على إثر أحداث أكديم إيزيك صبيحة يومه الخميس 22 فبراير2018، بمستشفى الحسن بلمهدي بالعيون.

وفي هذا الصدد فقد وافته المنية بمستشفى الحسن المهدي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ، وذلك بعد أن شهد وضعه الصحي تدهورا مضطردا ليسلم روحه لبارئها بعدما قضت في حقه ملحقة غرفة محكمة الاستئناف بسلا بالسجن 20 سنة نافذة على خلفية أحداث أكديم الدامية.

هذا وقد سبق أن دعت عدة هيئات حقوقية لمراعاة وضعه الصحي وتقدمه بالعمر وتمتيعه بالسراح المؤقت وهو ما تمت الاستجابة له من طرف الجهات المعنية ، وذلك بالنظر لمعاناته من عدة أمراض مزمنة.