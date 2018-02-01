مثير.. الحبيب المالكي: '' معاشات البرلمانيين لا تعتبر ريعا'' ﻿

أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يومه الخميس، أن معاشات البرلمانيين لا تعتبر ريعا، معبرا عن عدم اتفاقه مع هذا الطرح الذي أخذ أبعادا سياسية، مشيرا إلى أن البرلماني يساهم شهريا ب 2900 درهم شهريا.

''شوف تيفي''

أكد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، يومه الخميس، أن معاشات البرلمانيين لا تعتبر ريعا، معبرا عن عدم اتفاقه مع هذا الطرح الذي أخذ أبعادا سياسية، مشيرا إلى أن البرلماني يساهم شهريا ب 2900 درهم شهريا.

وأوضح مراسل ''شوف تيفي'' بأن المالكي قال كذلك إن برلمانيي اليوم ليسوا هم برلمانيو الأمس في تعليقه على معاشات البرلمانيين.

و بخصوص غياب الوزراء، أكد المالكي بأنه ألح شخصيا على حضور الوزراء المعنيبن خاصة خلال الجلسات الأسبوعية، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يقوم بمجهود كبير لكن للآسف غالبا ما يكون الوزراء في مهمات رسمية خارج البلاد ورئيس الحكومة هو المسؤول.

وأبرز المالكي بأن الاقتطاعات من أجور البرلمانيين بسبب التغيب عن الجلسات لم تتجاوز 40 اقتطاعا، حيث يصل مبلغ الاقتطاع إلى 1200 درهم عن كل يوم تغيب فيه البرلماني.

وأبرز مراسل ''شوف تيفي'' بأن المالكي، قدم يومه الخميس، حصيلة مجلس النواب بدورة أكتوبر، وأشار إلى أن المجلس، يعمل على إرساء ثقافة منفتحة على العالم الخارجي، والتي ستجعله مؤسسة دستورية ذات طابع متميز من خلال تغيير العلاقات داخل المؤسسة بتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، مبرزا بأنه سيتم الإعلان قريبا عن عضوية البرلمان المغربي في برلمان عموم إفريقيا شهر ماي المقبل.