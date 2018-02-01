 المغربية نجاة بلقاسم ووزيرة التعليم الفرنسية سابقا تُغادر عالم السياسة وتدخل عالم الأعمال ﻿
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المغربية نجاة بلقاسم ووزيرة التعليم الفرنسية سابقا تُغادر عالم السياسة وتدخل عالم الأعمال

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 12:51 المغربية نجاة بلقاسم ووزيرة التعليم الفرنسية سابقا تُغادر عالم السياسة وتدخل عالم الأعمال | مجتمع
المغربية نجاة بلقاسم ووزيرة التعليم الفرنسية سابقا تُغادر عالم السياسة وتدخل عالم الأعمال
الوزيرة السابقة في التعليم بفرنسا نجاة فالود بلقاسم والمغربية ابنة الريف صرحت أنها لن ترشح نفسها لمنصب الكاتب الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، وهي مفاجأة دفعت الصحافة الفرنسية لملاحقة بلقاسم

شوف تيفي

الوزيرة السابقة في التعليم بفرنسا نجاة فالود بلقاسم والمغربية ابنة الريف صرحت أنها لن ترشح نفسها لمنصب الكاتب الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي، وهي مفاجأة دفعت الصحافة الفرنسية لملاحقة بلقاسم وسؤالها عن السبب، حيث انفردت جريدة "لوموند" اليوم، بتحديد الوجهة الجديدة للمغربية التي نالت أكبر المراتب السياسية في فرنسا بالإشراف على الجانب التربوي.

وصرحت بلقاسم أنها قررت مغادرة عالم السياسة بشكل نهائي، والاشتغال في القطاع الخاص في شركة "أبسوس Ipsos " للدراسات والأبحاث والتي تجري استطلاعات الرأي، وهو أمر بدا غريبا بعد أن كانت المغربية مرشحة لقيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي، وهنالك من رشحها لرئاسة الجمهورية الفرنسية ولمناصب وزارية مستقبلا...لكن عالم الأعمال جذب بلقاسم أكثر من عالم السياسة الملئ بالصعوبات والادعاءات والشهرة القاتلة..

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شــوف تيفي المغرب بلقاسم نجاة عالم الأعمال وزيرة ابنة الريف

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