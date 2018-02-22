 عاجل..العثور على موظف بباشوية سيدي سليمان جثة هامدة بعد أيام من مغادرة زوجته للمنزل+صورة ﻿
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عاجل..العثور على موظف بباشوية سيدي سليمان جثة هامدة بعد أيام من مغادرة زوجته للمنزل+صورة

بتاريــخ : 22 فبراير 2018 / 12:28 عاجل..العثور على موظف بباشوية سيدي سليمان جثة هامدة بعد أيام من مغادرة زوجته للمنزل+صورة | حوادث و حقوق
عاجل..العثور على موظف بباشوية سيدي سليمان جثة هامدة بعد أيام من مغادرة زوجته للمنزل+صورة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على شخص في عقده الخامس، جثة هامدة داخل منزله بسيدي سليمان.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الخميس، على شخص في عقده الخامس، جثة هامدة داخل منزله بسيدي سليمان.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتقني يعمل بباشوية سيدي سليمان، يبلغ من العمر 50 سنة، عثر عليه جثة هامدة وسط منزله، مشيرا إلى أنه غاب عن الأنظار لمدة أربعة أيام، قبل أن يعثر عليه ميتا داخل منزله.

وأبرز ذات المصدر أن المعاينة الأولى للهالك تشير إلى أنه مصاب على مستوى الوجه، عقب سقوطه من الدرج، مشيرا إلى أنه عاش وحيدا خلال الفترة الأخيرة بعد أن غادرت زوجته منزل الزوجية بسبب مشاكل أسرية.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سيدي سليمان الدرج المصالح الأمنية

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